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В КНДР повідомили про проведення успішних випробувань на космодромі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. В КНДР заявили, що провели ввечері 7 грудня успішні випробування на полігоні Сохе в районі Тончхан-ні. Про це в неділю повідомило агентство ЦТАК, передає УНН.

"Результати випробувань нададуть в найближчому майбутньому істотний вплив на зміну стратегічної позиції КНДР", - йдеться в повідомленні. Агентство не уточнило, про які саме випробуваннях йдеться.

Випробувальний полігон Сохе, також званий космодромом, знаходиться в 200 км на північний захід від Пхеньяна і в 70 км на захід від великого ядерного центру в Йонбені.

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Питання ліквідації ядерних об'єктів в Йонбені порушувалося на зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в Ханої в лютому поточного року. За підсумками консультацій стало відомо, що Пхеньян запропонував ці заходи, зажадавши у відповідь пом'якшення режиму санкції. Однак американська сторона не пішла на це, заявивши, що ліквідації цих об'єктів буде недостатньо.

Раніше в КНДР без попередження провели військові навчання під наглядом Кім Чен Ина.

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