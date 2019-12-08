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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103029 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73067 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103112 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115911 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146342 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147245 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140222 просмотра

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Актуальное
В КНДР сообщили о проведении успешных испытаний на космодроме

В КНДР сообщили о проведении успешных испытаний на космодроме

Киев  •  УНН

 • 10001 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В КНДР заявили, что провели вечером 7 декабря успешные испытания на полигоне Сохе в районе Тончхан-ни. Об этом в воскресенье сообщило агентство ЦТАК, передает УНН.

“Результаты испытаний предоставят в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР”, — говорится в сообщении. Агентство не уточнило, о каких именно испытаниях речь.

Испытательный полигон Сохе, также называемый космодромом, находится в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от большого ядерного центра в Йонбене.

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Вопрос ликвидации ядерных объектов в Йонбене поднимался на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое в феврале текущего года. По итогам консультаций стало известно, что Пхеньян предложил эти меры, потребовав в ответ смягчения режима санкции. Однако американская сторона не пошла на это, заявив, что ликвидации этих объектов будет недостаточно.

Ранее в КНДР без предупреждения провели военные учения под наблюдением Ким Чен Ына.

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