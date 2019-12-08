В КНДР сообщили о проведении успешных испытаний на космодроме

“Результаты испытаний предоставят в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР”, — говорится в сообщении. Агентство не уточнило, о каких именно испытаниях речь.

Испытательный полигон Сохе, также называемый космодромом, находится в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от большого ядерного центра в Йонбене.

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Вопрос ликвидации ядерных объектов в Йонбене поднимался на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое в феврале текущего года. По итогам консультаций стало известно, что Пхеньян предложил эти меры, потребовав в ответ смягчения режима санкции. Однако американская сторона не пошла на это, заявив, что ликвидации этих объектов будет недостаточно.

Ранее в КНДР без предупреждения провели военные учения под наблюдением Ким Чен Ына.