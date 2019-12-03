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"Творці чудес і подвигів": лідер Північної Кореї урочисто відкрив нове місто

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Північній Кореї 2 грудня пройшла урочиста церемонія завершення будівництва нового міста Самчжійон, побудованого в однойменному повіті, передає УНН з посиланням на ЦТАК та міжнародні агентства.

Місто, цитує Reuters повідомлення північнокорейського агентства ЦТАК, розрахований на проживання близько чотирьох тисяч сімей, в ньому є готелі, гірськолижна траса (поруч знаходиться “священна гора” Пектусан), а також медичні, культурні та торговельні центри.

ЦТАК називає нове місто “зразком будівництва при соціалізмі, втіленням сучасної цивілізації”. BBC News, в свою чергу, нагадує, що, за деякими даними, Самчжійон будували засуджені до термінів у трудових таборах.

Урочисту церемонію в Самчжійоні відвідали декілька тисяч чоловік, в тому числі керівники партії, члени уряду і особисто лідер КНДР Кім Чен Ин. На фотографіях, поширених ЦТАК, зокрема, показаний візит делегації в новий магазин з повними полицями продуктів.

Варто також зазначити цитати центрального інформаційного агенства КНДР: “Пройшов стройовий марш будівельників дивізії „16 лютого“ — творців чудес і подвигів в будівництві повітового центру Самчжійона”.

“З бурхливим вигуком „Ура!“ запущені урочисті салюти і підняті повітряні кулі, що прикрасили небо повітового центру Самчжійона”, — прокоментували північнокорейські журналісті “радість” місцевих мешканців.

Резюмуючи відкриття міста, ЦТАК зазначило: “Потужно продемонстровані непорушні переконання і воля нашої партії і народу до вічного прославлення немеркнучої революційної історії та заслуг великого керівника товариша Кім Чен Іра”.

Варто зазначити, що ЗМІ КНДР опублікували матеріал про те, як Кім Чен Ин на білому коні піднявся на гору Пектусан.

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