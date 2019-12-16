У США заявили, що не обмежують переговори по денуклеаризації з КНДР крайніми термінами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Вашингтон не встановлює крайніх термінів для переговорів про денуклеаризацію з Пхеньяном. Про це заявив спецпредставник США по КНДР Стівен Біген в понеділок під час візиту до Південної Кореї, повідомляє агентство Yonhap, передає УНН.
“У США немає „дедлайну“. У нас є мета — реалізувати домовленості, досягнуті між двома лідерами (президентом США Дональдом Трампом і головою Держради КНДР Кім Чен Ином — ред) на історичному саміті в Сінгапурі”, — цитує Бігена видання.
За його даними, спецпредставник США також зазначив, що Сполучені Штати мають намір продовжувати переговори, попри відсутність істотного прогресу. Відповідну заяву Біген зробив на пресконференції за підсумками зустрічі зі спецпредставником Республіки Корея по миру і безпеці на Корейському півострові Лі Ду Хуном.
Стівен Біген знаходиться в Південній Кореї з офіційним візитом 15-17 грудня. У понеділок він повинен зустрітися з президентом країни Мун Чже Іном.
8 грудня ЗМІ КНДР повідомили про проведення успішного випробування на космодромі Сохе в районі Тончхан-ні. Передбачається, що там був випробуваний ракетний двигун. Це перший подібний тест з моменту початку переговорів Пхеньяна і Вашингтона про денуклеаризації Корейського півострова в 2018 році. Після звістки про випробування на полігоні президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що лідер КНДР “Кім Чен Ин може втратити все, якщо зробить ворожі дії”.
Раніше Пхеньян неодноразово виступав із закликами до Вашингтону врегулювати двосторонні відносини до кінця 2019 року. Перший саміт США і КНДР успішно пройшов в червні 2018 року в Сінгапурі, проте другий в Ханої в лютому 2019 го закінчився безрезультатно. Лідери двох держав провели також коротку зустріч в прикордонному пункті Пханмунджом на кордоні Республіки Корея і КНДР 30 червня, після чого у вересні Трамп заявив, що планує зустрітися з Кім Чен Ином до кінця цього року.