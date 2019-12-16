У США заявили, що не обмежують переговори по денуклеаризації з КНДР крайніми термінами

ukru
12:30 • 18779 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 108967 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 105988 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 122734 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 122290 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126338 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171013 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268409 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262192 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255314 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
25 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 109479 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 60907 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 35813 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 75620 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 25677 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 108962 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 122731 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 122287 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 109479 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 122306 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 2771 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 3206 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 25677 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 60907 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105443 перегляди
Актуальне
У США заявили, що не обмежують переговори по денуклеаризації з КНДР крайніми термінами

У США заявили, що не обмежують переговори по денуклеаризації з КНДР крайніми термінами

Київ • УНН

 • 8945 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Вашингтон не встановлює крайніх термінів для переговорів про денуклеаризацію з Пхеньяном. Про це заявив спецпредставник США по КНДР Стівен Біген в понеділок під час візиту до Південної Кореї, повідомляє агентство Yonhap, передає УНН.

“У США немає „дедлайну“. У нас є мета — реалізувати домовленості, досягнуті між двома лідерами (президентом США Дональдом Трампом і головою Держради КНДР Кім Чен Ином — ред) на історичному саміті в Сінгапурі”, — цитує Бігена видання.

За його даними, спецпредставник США також зазначив, що Сполучені Штати мають намір продовжувати переговори, попри  відсутність істотного прогресу. Відповідну заяву Біген зробив на пресконференції за підсумками зустрічі зі спецпредставником Республіки Корея по миру і безпеці на Корейському півострові Лі Ду Хуном.

Стівен Біген знаходиться в Південній Кореї з офіційним візитом 15-17 грудня. У понеділок він повинен зустрітися з президентом країни Мун Чже Іном.

8 грудня ЗМІ КНДР повідомили про проведення успішного випробування на космодромі Сохе в районі Тончхан-ні. Передбачається, що там був випробуваний ракетний двигун. Це перший подібний тест з моменту початку переговорів Пхеньяна і Вашингтона про денуклеаризації Корейського півострова в 2018 році. Після звістки про випробування на полігоні президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що лідер КНДР “Кім Чен Ин може втратити все, якщо зробить ворожі дії”.

Раніше Пхеньян неодноразово виступав із закликами до Вашингтону врегулювати двосторонні відносини до кінця 2019 року. Перший саміт США і КНДР успішно пройшов в червні 2018 року в Сінгапурі, проте другий в Ханої в лютому 2019 го закінчився безрезультатно. Лідери двох держав провели також коротку зустріч в прикордонному пункті Пханмунджом на кордоні Республіки Корея і КНДР 30 червня, після чого у вересні Трамп заявив, що планує зустрітися з Кім Чен Ином до кінця цього року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.30
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,231.30
S&P 500
$5,637.28
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,020.99
Ethereum
$1,954.71