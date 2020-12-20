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СМИ узнали, как Трамп проведет последнее президентское Рождество

Киев • УНН

 • 13838 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, отметит свои последние Рождество и Новый год в качестве президента в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом со ссылкой на источник, узнавший о визите от Секретной службы США, сообщает USA Today, передает УНН.

СМИ узнали, как Трамп проведет последнее президентское Рождество

"Президент США Дональд Трамп, как ожидается, прибудет в Палм-Бич 23 декабря и вернется в Вашингтон, округ Колумбия, 3 января после празднования своего последнего Рождества и Нового года в качестве президента в Мар-а-Лаго", - отмечает издание.

На прошлой неделе, как указано, шли разговоры, что Трамп может провести свое последнее Рождество в офисе в Белом доме или что он может приехать в Мар-а-Лаго и не вернуться в Вашингтон на инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января.

"Как Трамп проведет праздник и сколько членов семьи к нему присоединятся, неизвестно. Первая пара не поедет в церковь Bethesda-by-the-Sea, куда они традиционно ходили на службы в сочельник. Церковь, в которой поженились пара и крестился их сын Барон, проводит виртуальные службы в канун Рождества на YouTube", - пишет издание.

Также неизвестно, будет ли Трамп проводить свой ежегодный гала-концерт на красной ковровой дорожке в канун Нового года, говорится в статье.

Добавим, с момента своей инаугурации Трамп совершил более 30 президентских визитов в Мар-а-Лаго.

Напомним, Трамп назвал фильм "Один дома - 2" одним из крупнейших рождественских хитов.

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