Трамп пропустить свою новорічну вечірку в маєтку у Флориді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп повернеться до Вашингтона, округ Колумбія, в четвер, 31 грудня, удень, перервавши свою поїздку до Флориди на новорічні канікули, пропускаючи таким чином свою новорічну вечірку в маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч. Про це пише The Hill, передає УНН.
Згідно з розкладом президента США, як повідомляється, Трамп і перша леді "відправляться з Флориди в Білий дім" об 11 годині ранку за місцевим часом.
"Зміна планів означає, що Трамп не буде присутній на щорічній новорічній вечірці в своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, на яку гості вже взяли квитки. Трамп відвідував щорічну вечірку постійно останні три роки, зазвичай виступаючи з короткою промовою перед гостями", - пише видання.
Він повертається до Вашингтона всього за тиждень до того, як 6 січня Конгрес США формально підрахує голоси колегії вибірників, які віддали перемогу демократу Джо Байдену.
Додамо, з моменту своєї інавгурації Трамп здійснив понад 30 президентських візитів в Мар-а-Лаго.
Нагадаємо, Трамп назвав фільм "Один вдома - 2" одним з найбільших різдвяних хітів.