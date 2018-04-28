Трамп о встрече с Ким Чен Ыном: время и место определяются
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что в субботу он поговорил со своими японскими и южнокорейскими коллегами о предстоящей встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отметив, что время и место определяются. Об этом американський лидер заявил в своем Twitter, передает УНН.
"Только что был долгий и очень хороший разговор с президентом Мун Чжэ Ин из Южной Кореи. Все идет хорошо, время и место встречи с Северной Кореей определяются", - заявил Трамп.
Также он сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, чтобы проинформировать его о процессе переговоров.
Напомним, Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны. Также было достигнуто ряд других соглашений по результатам саммита между лидерами стран в пограничной деревне.