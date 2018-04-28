Трамп о встрече с Ким Чен Ыном: время и место определяются

"Только что был долгий и очень хороший разговор с президентом Мун Чжэ Ин из Южной Кореи. Все идет хорошо, время и место встречи с Северной Кореей определяются", - заявил Трамп.

Также он сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, чтобы проинформировать его о процессе переговоров.

Напомним, Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны. Также было достигнуто ряд других соглашений по результатам саммита между лидерами стран в пограничной деревне.