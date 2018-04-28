Трамп про зустріч з Кім Чен Ином: час і місце визначаються
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що в суботу він поговорив зі своїми японськими і південнокорейськими колегами про майбутню зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, зазначивши, що час і місце визначаються. Про це американський лідер заявив в своєму Twitter, передає УНН.
"Тільки що була довга і дуже хороша розмова з президентом Мун Чже Іном з Південної Кореї. Все йде добре, час і місце зустрічі з Північною Кореєю визначаються", - заявив Трамп.
Також він повідомив, що провів переговори з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, щоб проінформувати його про процес переговорів.
Нагадаємо, Північна і Південна Корея заявили, що спільними зусиллями будуть вести переговори з США, а також потенційно з Китаєм щодо офіційного припинення війни 1950-53 років, яка припинилася під час перемир'я, після чого технічно Кореї залишилися в стані війни. Також було досягнуто низку інших угод за результатами саміту між лідерами країн у прикордонному селі.