Трамп приказал ВМС США вернуть паровые катапульты на авианосцы — WSJ

Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа

Курс валют на 14 августа: доллар и евро дешевеют

Трамп ввёл пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним

Германия прекращает временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, но есть нюанс

Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф

Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ

Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак

Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара

Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов неподалеку от Рима