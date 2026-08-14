Трамп приказал ВМС США вернуть паровые катапульты на авианосцы — WSJ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, поручил ВМС демонтировать электромагнитную систему запуска истребителей на авианосцах класса Gerald R. Ford и вернуться к паровым катапультам. Это решение, оформленное меморандумом, вероятно, будет стоить миллиарды долларов.
Президент США Дональд Трамп приказал ВМС США восстановить устаревшие технологии на авианосцах, что будет стоить миллиарды долларов, сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
"Президент Трамп поручил ВМС демонтировать сложную систему запуска истребителей с авианосцев и вернуться к использованию паровых катапульт", — говорится в публикации.
Как отмечается, ВМС США оспаривают это уже много лет, и такой шаг, вероятно, будет стоить миллиарды долларов.
Американские чиновники заявляют, что в четверг Трамп подписал меморандум о национальной безопасности, регулирующий эти изменения, которые включают демонтаж электромагнитной катапультной системы, используемой на кораблях авианосцев класса Gerald R. Ford.
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