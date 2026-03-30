Трамп пригласил лукашенко на заседание Совета мира

Киев • УНН

 • 2158 просмотра

Дональд Трамп поблагодарил александра лукашенко за освобождение более 500 политических заключенных. Президент США пригласил белорусского лидера на Совет мира.

Президент США Дональд Трамп пригласил белорусского правителя александра лукашенко на следующее заседание Совета мира, где он председательствует, пишет УНН.

Детали

"На прошлой неделе мой посланник по беларуси Джон Коул после переговоров с уважаемым президентом александром лукашенко добился освобождения еще 250 политических заключенных! Таким образом, общее количество заключенных, которых президент лукашенко любезно освободил из-под стражи с мая прошлого года, превысило 500. Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность президенту за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира", - написал Трамп в Truth Social.

Напомним

Ранее сообщалось, что США рассматривают визит Лукашенко в Белый дом или Мар-а-Лаго.

