Трамп пригласил лукашенко на заседание Совета мира

Президент США Дональд Трамп пригласил белорусского правителя александра лукашенко на следующее заседание Совета мира, где он председательствует, пишет УНН.

"На прошлой неделе мой посланник по беларуси Джон Коул после переговоров с уважаемым президентом александром лукашенко добился освобождения еще 250 политических заключенных! Таким образом, общее количество заключенных, которых президент лукашенко любезно освободил из-под стражи с мая прошлого года, превысило 500. Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность президенту за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира", - написал Трамп в Truth Social.

Ранее сообщалось, что США рассматривают визит Лукашенко в Белый дом или Мар-а-Лаго.

Трамп рассматривает возможность приглашения лукашенко на встречу в США - FT