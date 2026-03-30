Трамп запросив лукашенка на засідання Ради миру

Президент США Дональд Трамп запросив білоруського правителя олександра лукашенка на наступне засідання Ради миру, де він головує, пише УНН.

"Минулого тижня мій посланник щодо білорусі Джон Коул після переговорів з шановним президентом олександром лукашенком домігся звільнення ще 250 політичних в'язнів! Таким чином, загальна кількість в'язнів, яких президент лукашенко люб'язно звільнив з-під варти з травня минулого року, перевищила 500. Я хотів би висловити свою щиру подяку президенту за це і з нетерпінням чекаю на зустріч з ним на наступному засіданні Ради миру", - написав Трамп у Truth Social.

Раніше повідомлялося, що США розглядають візит лукашенка до Білого дому або Мар-а-Лаго.

