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Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, если страна не может пережить повышение тарифов

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, если страна не может пережить повышение тарифов

Киев  •  УНН

 • 5723 просмотра

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Во время встречи в Мар-а-Лаго Трамп предложил Канаде статьи 51-м штатом США, если страна не выдержит 25% пошлины. Предложение вызвало "нервный смех" канадской делегации во главе с Трюдо.

Этот комментарий заставил канадскую делегацию, включая премьер-министра,"нервно смеяться". Новые подробности встречи в Мар-а-Лаго, сообщил Fox News, передает УНН.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что Канада должна стать 51-й страной.

Контекст

Трюдо совершил неожиданную поездку в Палм Бич, Флорида, после того, как Трамп пригрозил ввести радикальные пошлины на канадскую продукцию. 

Трамп угрожает ввести 25% пошлины для Канады и Мексики из-за их неспособности обуздать поток нелегальных иммигрантов и запрещенных наркотиков из этих стран в США.

Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами за отказ от доллара30 нояб. 2024, 21:57 • 29299 просмотров

Во время их встречи Трюдо сказал Трампу, что он не может ввести 25-процентный тариф на Канаду, потому что это полностью разрушит канадскую экономику.

Трамп ответил: "значит, ваша страна не сможет выжить, если не возьмет в США 100 миллиардов долларов?"

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Избранный президент США тоже нашел, что предложить главе правительства Канаде

Если тарифы за неспособность решить вопрос торговли и иммиграции убьют экономику северного соседа, то, возможно, ему стоит стать 51-м штатом, 

- повідомили джерела Fox News слова Трампа.
Игорь Тележников

Игорь Тележников

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