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Трамп объяснил свою миграционную политику

Трамп объяснил свою миграционную политику

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. США нужны люди, которые вернут стране былое величие, а нелегальных мигрантов надо без суда возвращать домой. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, передает УНН.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то иммигрирует, мы должны немедленно, без судей или судебных дел, вернуть их туда, откуда они пришли. Наша система - это издевательство над хорошей иммиграционной политикой и правом и порядком. Большинство детей приходят без родителей ... Наша политика в отношении иммиграции очень несправедливая для всех тех людей, которые законно прошли систему и ждут линии в течение многих лет! Иммиграция должна основываться на заслугах - нам нужны люди, которые помогут вновь построить Америку", - надпись он.

Добавим, что 10 членов Палаты представителей Конгресса США и один сенатор участвуют в голодовке, протестуя против развода семей нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщила в воскресенье газета USA Today.

Как сообщал УНН, американские власти вернули в семьи нелегальных иммигрантов более 500 детей, разлученных с родителями из-за политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Такие данные в субботу привело министерство внутренней безопасности США.

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