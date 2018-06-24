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Трамп пояснив свою міграційну політику

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КИЇВ. 24 червня. УНН. США потрібні люди, які повернуть країні колишню велич, а нелегальних мігрантів треба без суду повертати додому. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у своєму Twitter, передає УНН.

"Ми не можемо дозволити всім цим людям вторгнутися в нашу країну. Коли хтось імігрує, ми повинні негайно, без суддів або судових справ, повернути їх туди, звідки вони прийшли. Наша система - це знущання над гарною імміграційною політикою та правом і порядком. Більшість дітей приходять без батьків ...Наша політика щодо імміграції дуже несправедлива для всіх тих людей, які законно пройшли систему і чекають на лінії протягом багатьох років! Імміграція повинна ґрунтуватися на заслугах - нам потрібні люди, які допоможуть знов збудувати Америку", - написав він.

Додамо, що 10 членів Палати представників Конгресу США і один сенатор беруть участь у голодуванні, протестуючи проти розлучення сімей нелегальних іммігрантів на кордоні з Мексикою. Про це повідомила в неділю газета USA Today.

Як повідомляв УНН, американська влада повернула в сім’ї нелегальних іммігрантів більше 500 дітей, розлучених з батьками через політику нульової толерантності до порушників міграційного законодавства. Такі дані в суботу навело міністерство внутрішньої безпеки США. 

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