Трамп сообщил о переговорах с Путиным и Китаем о новом ядерном соглашении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопрос о соглашении по ядерному оружию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Американский лидер считает, что Владимир Путин хотел бы достичь нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов.
"Они (Россия) избавляются от некоторых (ракет), мы избавляемся от некоторых", — сказал Трамп журналистам, отметив, что в соглашение должен быть вовлечен Китай. "Это было бы здорово для всего мира", — сказал президент США.
Напомним, действие договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Соединенными Штатами и Россией истекло 2 августа после того, как обе стороны официально из него вышли.
Вся полнота ответственности за разрыв договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России, говорится в сообщении НАТО.
МИД РФ официально подтвердило, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приостановлено со 2 августа по инициативе США.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили о разочаровании в связи с прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности". Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины.
"В ответ на агрессивные действия России и учитывая прекращение действия Договора о РСМД Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга НАТО", - добавили в ведомстве.