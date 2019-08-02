Україна активізує діалог з НАТО через припинення ДРСМД

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України заявили про розчарування у зв’язку з припиненням дії “Договору між США та СРСР про ліквідацію їх ракет середньої та меншої дальності”. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій прес-службою МЗС України, передає УНН.

“В Україні розчаровані припиненням дії „Договору між США і СРСР про ліквідацію їх ракет середньої та меншої дальності“ (Договір про РСМД) через ситуацію, що створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США”, — йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що десятиліттями Договір був одним з основних елементів стратегічної стабільності і безпеки у світі.

Формально не будучи стороною ДРСМД, Україна неухильно дотримувалась його положень протягом усього часу його існування, зазначили в МЗС.

Так, зокрема, у 1988-1991 роках в Україні були ліквідовані всі балістичні та крилаті ракети наземного базування меншої та середньої дальності, а також 25 об’єктів, пов’язаних з ними.

“Україна спільно зі США засудила розробку та випробування Росією балістичної ракети РС-26 “Рубеж” на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових характеристик оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”. В Україні особливо занепокоєні інформацією про те, що Росія розробила та вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої перебувають деякі європейські столиці, а також з приводу проведення у березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із застосуванням комплексу “Іскандер-М”, — підкреслили в міністерстві.

“У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу”, — додали у відомстві.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Росія офіційно повідомила про припинення дії ДРСМД.

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