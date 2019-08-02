Трамп повідомив про переговори з Росією і Китаєм про нову ядерну угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорював з Росією і Китаєм питання про угоду щодо ядерної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Американський лідер вважає, що Володимир Путін хотів би досягти нової угоди про обмеження ядерних арсеналів.
"Вони (Росія) позбавляються від деяких (ракет), ми позбавляємося від деяких", - сказав Трамп журналістам, зазначивши, що в угоду повинен бути залучений Китай. "Це було б здорово для всього світу", - сказав президент США.
Нагадаємо, дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією збігла 2 серпня після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли.
Вся повнота відповідальності за розрив Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) лежить на Росії, говориться в повідомленні НАТО.
МЗС РФ офіційно підтвердило, що дія Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) припинена з 2 серпня з ініціативи США.
У Міністерстві закордонних справ України заявили про розчарування у зв’язку з припиненням дії “Договору між США та СРСР про ліквідацію їх ракет середньої та меншої дальності”. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій прес-службою МЗС України.
“У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу”, — додали у відомстві.