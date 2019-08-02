Трамп повідомив про переговори з Росією і Китаєм про нову ядерну угоду

Американський лідер вважає, що Володимир Путін хотів би досягти нової угоди про обмеження ядерних арсеналів.

"Вони (Росія) позбавляються від деяких (ракет), ми позбавляємося від деяких", - сказав Трамп журналістам, зазначивши, що в угоду повинен бути залучений Китай. "Це було б здорово для всього світу", - сказав президент США.

Нагадаємо, дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією збігла 2 серпня після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли.

Вся повнота відповідальності за розрив Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) лежить на Росії, говориться в повідомленні НАТО.

МЗС РФ офіційно підтвердило, що дія Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) припинена з 2 серпня з ініціативи США.

У Міністерстві закордонних справ України заявили про розчарування у зв’язку з припиненням дії “Договору між США та СРСР про ліквідацію їх ракет середньої та меншої дальності”. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій прес-службою МЗС України.

“У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу”, — додали у відомстві.