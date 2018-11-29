Трамп поставил под сомнение заявление Киева по Азова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ему "не нравится" захват Россией трех украинских лодок и призвал европейских лидеров "приобщиться" к делу, в то же время американский лидер выразил сомнение, предупреждали ли украинские власти российскую сторону о проходе своих судов через Керченский пролив, передает УНН со ссылкой на New York Post.
"Мы увидим, мы выясним, что произошло. Мне не нравится этот инцидент, и мы получаем отчет о том, что происходит", - заявил Трамп во время интервью изданию.
"Ангела, давайте подключим Ангелу!" - добавил он, ссылаясь на канцлера Германии Ангелу Меркель.
Президент заявил, что Франция также должна участвовать, но не разъяснил, какие действия ждет от двух стран, которые открыто критиковали действия России.
"Был вопрос - было ли предоставлено предупреждения? Или они (украинские суда) дали им понять, что они идут? Потому что у них была система, я думаю. Она работала", - добавил Трамп в то же время Трамп.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что иметт сообщение, которое он хочет, чтобы американский лидер Дональд Трамп лично доставил президенту РФ Владимиру Путину на предстоящем саммите G20 в Аргентине.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.