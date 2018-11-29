Трамп поставив під сумнів заяву Києва щодо Азова

"Ми побачимо, ми з’ясуємо, що сталося. Мені не подобається цей інцидент, і ми отримуємо звіт про те, що відбувається ", - заявив Трамп під час інтерв'ю виданню.

"Ангела, давайте підключимо Ангелу!" - додав він, посилаючись на канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Президент заявив, що Франція також повинна брати участь, але не роз'яснив, яких дій чекає від двох країн, які відкрито критикували дії Росії.

"Було питання - чи було надане попередження? Чи вони (українські судна) дали їм зрозуміти, що вони йдуть? Тому що у них була система, я думаю. Вона працювала", - додав Трамп у той же час Трамп.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що має повідомлення, яке він хоче, щоб американський лідер Дональд Трамп особисто доставив президенту РФ Володимиру Путіну на майбутньому саміті G20 у Аргентині.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.