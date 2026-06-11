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Трамп пообещал "жесткий" удар по Ирану и захват острова Харк в Персидском заливе

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Дональд Трамп заявил о планах нанести удар по Ирану сегодня вечером. США планируют взять под контроль нефтяную инфраструктуру и остров Харк.

Трамп пообещал "жесткий" удар по Ирану и захват острова Харк в Персидском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия "очень жестко" нанесет удар по Ирану сегодня вечером. Он пригрозил взять под "полный контроль" его нефтяную отрасль и остров Харк в Персидском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Social.

Детали

Сегодня вечером Соединенные Штаты нанесут Ирану (чьи ВМС, ВВС, радиолокационные системы, противовоздушная оборона и все остальные средства защиты, а также большая часть его наступательных сил уже исчезли!) очень жесткий удар. В недалеком будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем под полный контроль их рынки нефти и газа, подобно тому, как мы сделали это с Венесуэлой, что прекрасно работает как для Венесуэлы, так и для Соединенных Штатов Америки

 - говорится в сообщении.

Напомним

Исполняющий обязанности исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау заявил, что последствия войны в Иране угрожают миллионам наиболее уязвимых людей кризисными уровнями голода или еще более тяжелыми последствиями.

Евгений Устименко

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Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран