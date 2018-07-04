Трамп соглашается с тем, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США, на которых он победил. С такими словами во вторник выступил перед журналистами официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, комментируя публикацию доклада спецкомитета Сената по разведке, в котором сенаторы поддержали выводы спецслужб США о влиянии РФ на выборы, информирует УНН.
“Президент был четок, он много раз говорил, что считает, что Россия вмешивалась в наши выборы”, — сказал Гидли. По его словам, Трамп “говорил, что (российский президент) Владимир Путин отстаивает свою позицию”.
Гидли также попросили прокомментировать позицию главы государства по Крыму. “Мы не признаем попытку России аннексировать Крым”, — повторил Гидли слова своего руководителя, пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая отвечала ровно на тот же вопрос в понедельник. Тогда она добавила: “Наши санкции против России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине”.
Как сообщал УНН, Трамп раскритиковал The Washington Post за ссылки на несуществующие источники.