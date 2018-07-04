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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 89078 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113287 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134160 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140965 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 178151 просмотра

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7 марта, 17:42 • 155747 просмотра

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7 марта, 15:45 • 142822 просмотра

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Трамп соглашается с тем, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016

Трамп соглашается с тем, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016

Киев  •  УНН

 • 8412 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США, на которых он победил. С такими словами во вторник выступил перед журналистами официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, комментируя публикацию доклада спецкомитета Сената по разведке, в котором сенаторы поддержали выводы спецслужб США о влиянии РФ на выборы, информирует УНН.

“Президент был четок, он много раз говорил, что считает, что Россия вмешивалась в наши выборы”, — сказал Гидли. По его словам, Трамп “говорил, что (российский президент) Владимир Путин отстаивает свою позицию”.

Гидли также попросили прокомментировать позицию главы государства по Крыму. “Мы не признаем попытку России аннексировать Крым”, — повторил Гидли слова своего руководителя, пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая отвечала ровно на тот же вопрос в понедельник. Тогда она добавила: “Наши санкции против России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине”.

Как сообщал УНН, Трамп раскритиковал The Washington Post за ссылки на несуществующие источники.

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