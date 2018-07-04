Трамп погоджується з тим, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року в США, на яких він переміг. З такими словами у вівторок виступив перед журналістами офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі, коментуючи публікацію доповіді спецкомітету Сенату з розвідки, в якому сенатори підтримали висновки спецслужб США про вплив РФ на вибори, інформує УНН.
“Президент був чітким, він багато разів говорив, що вважає, що Росія втручалася в наші вибори”, — сказав Гідлі. За його словами, Трамп “говорив, що (російський президент) Володимир Путін відстоює свою позицію”.
Гідлі також попросили прокоментувати позицію глави держави щодо Криму. “Ми не визнаємо спробу Росії анексувати Крим”, — повторив Гідлі слова свого керівника, прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, яка відповідала рівно на те ж питання в понеділок. Тоді вона додала: “Наші санкції проти Росії за Крим залишатимуться в силі до тих пір, поки Росія не поверне півострів Україні”.
Як повідомляв УНН, Трамп розкритикував The Washington Post за посилання на неіснуючі джерела.