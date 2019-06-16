Трамп поблагодарил Нетаньяху за то, что в его честь назвали поселение

"Спасибо премьер-министру Нетаньяху и Государству Израиль за эту большую честь!» - написал Трамп, опубликовав на своей странице сообщение посла США в Израиле Дэвида Фридмана, посвященное торжественном праздничном выездного заседания израильского правительства на Голанских высотах.

Напомним, перед этим Израиль назвал поселения на Голанских высотах в честь Дональда Трампа.

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Территория Голанских высот была захвачена Израилем в Сирии в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет Израиля принял закон, которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над территорией Голанских высот. Совет Безопасности ООН не признала это решение, а Сирия требует возвращения этой территории.

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Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху декларацию о признании принадлежности Голанских высот, которые согласно нормам международного права являются частью Сирии, в Израиль. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны официального Дамаска, арабских стран, Турции, России. Германия тоже выступила против признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

На территории Голанских высот до сих пор живут около 18 тысяч сирийских друзей. Большинство из них отвергают гражданство Израиля. В то же время в 33 еврейских поселениях на Голанских высотах проживают около 20 тысяч израильтян.

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