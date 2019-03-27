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Сирія попросила скликати засідання Радбезу ООН через ситуацію навколо Голанських висот

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Сирія запросила скликання екстреного засідання Ради Безпеки (РБ) ООН у зв’язку з ситуацією навколо Голанських висот, над якими США визнали в понеділок суверенітет Ізраїлю. Про це повідомило в середу Agence France-Presse (AFP) з посиланням на джерела в дипломатичних колах, передає УНН.

Сирія попросила скликати засідання Радбезу ООН через ситуацію навколо Голанських висот

Тепер, як випливає з повідомлення, Франції, яка в березні головує в Радбезі, належить призначити дату засідання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 березня в Вашингтоні в рамках переговорів з ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху підписав прокламацію про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

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Проти таких односторонніх дій висловилися не тільки Сирія і інші країни арабського та ісламського світу, але і Росія, а також ключові європейські держави і союзники США, включаючи Німеччину і Францію.

Про те, що США слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанах, Трамп заявив минулого тижня.

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Як повідомляв УНН, Лондон не має наміру змінювати свою позицію щодо належності Голанських висот.

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