Сирія попросила скликати засідання Радбезу ООН через ситуацію навколо Голанських висот

КИЇВ. 27 березня. УНН. Сирія запросила скликання екстреного засідання Ради Безпеки (РБ) ООН у зв’язку з ситуацією навколо Голанських висот, над якими США визнали в понеділок суверенітет Ізраїлю. Про це повідомило в середу Agence France-Presse (AFP) з посиланням на джерела в дипломатичних колах, передає УНН.