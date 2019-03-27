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Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Сирия запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ситуацией вокруг Голанских высот, над которыми США признали в понедельник суверенитет Израиля. Об этом сообщил в среду Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает УНН.

Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот

Теперь, как следует из сообщения, Франции, которая в марте председательствует в Совбезе, принадлежит назначить дату заседания.

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 марта в Вашингтоне в рамках переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

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Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские государства и союзники США, включая Германию и Францию.

О том, что США следует признать суверенитет Израиля над Голанах, Трамп заявил на прошлой неделе.

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Как сообщал УНН, Лондон не намерен менять свою позицию относительно принадлежности Голанских высот.

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