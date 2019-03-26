Стала відома позиція України щодо Голанських висот
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У питанні щодо Голанських висот Україна керується Статутом ООН і виконує рішення Ради безпеки ООН. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
"Україна керується Статутом ООН і виконує рішення Ради Безпеки ООН. Питання Голанських висот неодноразово розглядалися РБ ООН, яка ухвалила відповідні рішення, зокрема резолюції № 242 від 1967 р., № 465 від 1980 р., № 497 від 1981 року", - йдеться у відповіді.
У міністерстві зазначили, що Україна продовжує послідовно виступати за досягнення всеосяжного мирного врегулювання на Близькому Сході та врахування легітимних безпекових інтересів Ізраїлю.
"В Україні занепокоєні ескалацією ситуації довкола сектору Газа, яка відбулася в останню добу внаслідок обстрілу цивільного об’єкта на території Ізраїлю 25 березня ц.р., про що повідомлялося в ЗМІ. Спрямовані проти Ізраїлю акти терору з боку руху ХАМАС, насамперед, ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку життю цивільного населення, вважаємо абсолютно неприйнятними. Закликаємо як Ізраїль, так і Палестину до максимальної стриманості з метою уникнення масштабного збройного конфлікту", - підкреслили в міністерстві.
Дипломати додали, що вважають, що у цей складний час найважливішим пріоритетом має стати зниження напруги та гарантування того, що життя мирного населення не буде поставлено під загрозу.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху підписав указ, в якому говориться, що Сполучені Штати визнають суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.
Саудівська Аравія засудила визнання президентом США анексії Ізраїлем Голанських висот в 1981 році, а керівництво Іраку вважає таке рішення Трампа порушенням міжнародного права.
Раніше у вівторок в МЗС Канади заявили, що країна не визнає право Ізраїлю на постійний контроль над Голанських висот.