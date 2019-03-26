Канада не признает контроль Израиля над Голанами

“В соответствии с международным правом, Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Эта давняя позиция Канады остается неизменной”, — заявили в ведомстве. В МИД подчеркнули, что “аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку”. Также в МИД отметили, что Канада остается “верным другом Израиля” и поддерживает его право “на мирное и безопасное проживание со своими соседями”.

Как отмечал УНН, МИД Ирака осудило решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.