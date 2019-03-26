Канада не визнає контроль Ізраїлю над Голанами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Канада не визнаватиме право Ізраїлю на постійний контроль над Голанськими висотами. Про це йдеться в поширеній заяві канадського МЗС у понеділок, повідомляє УНН.
“Відповідно до міжнародного права, Канада не визнає постійного контролю Ізраїлю над Голанськими висотами. Ця давня позиція Канади залишається незмінною”, — заявили у відомстві. У МЗС підкреслили, що “анексія території силою заборонена міжнародним правом, будь-яка заява про односторонню зміну кордону суперечить заснованому на правилах міжнародного порядку”. Також в МЗС зазначили, що Канада залишається “вірним другом Ізраїлю” і підтримує його право “на мирне і безпечне проживання зі своїми сусідами”.
Як зазначав УНН, МЗС Іраку засудило рішення США визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.