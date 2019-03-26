Саудовская Аравия осуждает решение США признать Голанские высоты израильской территорией
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Саудовская Аравия осуждает признание президентом США Дональдом Трампом аннексии Израилем Голанских высот в 1981 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Агентство Саудовской прессы.
Такое заявление опубликовано агентством Саудовской прессы 26 марта.
"Попытки навязать свершившееся не меняют факты", - говорится в заявлении. В нем говорится, что Голанские высоты являются "оккупированной сирийской арабской землей согласно соответствующим международным резолюциям»"
"Это окажет значительное негативное влияние на мирный процесс на Ближнем Востоке, а также на безопасность и стабильность в регионе", подчеркнули в заявлении.
Напомним, руководство Ирака считает нарушением международного права решение администрации США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.