Саудовская Аравия осуждает решение США признать Голанские высоты израильской территорией

Такое заявление опубликовано агентством Саудовской прессы 26 марта.

"Попытки навязать свершившееся не меняют факты", - говорится в заявлении. В нем говорится, что Голанские высоты являются "оккупированной сирийской арабской землей согласно соответствующим международным резолюциям»"

"Это окажет значительное негативное влияние на мирный процесс на Ближнем Востоке, а также на безопасность и стабильность в регионе", подчеркнули в заявлении.

Напомним, руководство Ирака считает нарушением международного права решение администрации США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.