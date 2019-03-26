Саудівська Аравія засуджує рішення США визнати Голанські висоти ізраїльською територією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Саудівська Аравія засуджує визнання президентом США Дональдом Трампом анексії Ізраїлем Голанських висот в 1981 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Агентство Саудівської преси.
Така заява опублікована агентством Саудівської преси 26 березня.
"Спроби нав'язати доконане не змінюють факти", - йдеться в заяві. У ньому говориться, що Голанські висоти є "окупованою сирійською арабською землею згідно з відповідними міжнародними резолюціями"
"Це значно негативно вплине на мирний процес на Близькому Сході, а також на безпеку і стабільність в регіоні", підкреслили в заяві.
Нагадаємо, керівництво Іраку вважає порушенням міжнародного права рішення адміністрації США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.