Трамп подякував Ізраїлю і Нетаньяху за те, що в його честь назвали поселення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп в неділю подякував Ізраїль і прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху за те, що його уряд схвалив назву Рамат-Трамп ("Висота Трампа" в перекладі з івриту) для поселення на цій зайнятої єврейською державою території. Відповідне повідомлення американський лідер розмістив в Twitter, передає УНН.
“Спасибі прем’єр-міністру Нетаньяху і Державі Ізраїль за цю велику честь!” — написав Трамп, опублікувавши на своїй сторінці повідомлення посла США в Ізраїлі Девіда Фрідмана, присвячене урочистому святковому виїзного засідання ізраїльського уряду на Голанських висотах.
Нагадаємо, перед цим Ізраїль назвав поселення на Голанських висотах на честь Дональда Трампа.
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Територія Голанських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни. У 1981 році Кнесет Ізраїлю ухвалив закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.
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Нагадаємо, 25 березня президент США Дональд Трамп підписав у Вашингтоні в присутності прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху декларацію про визнання приналежності Голанських висот, котрі згідно з нормами міжнародного права є частиною Сирії, до Ізраїлю. Цей крок викликав різку критику з боку офіційного Дамаска, арабських країн, Туреччини, Росії. Німеччина теж виступила проти визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.
На території Голанських висот досі живуть близько 18 тисяч сирійських друзів. Більшість з них відкидають громадянство Ізраїлю. Водночас у 33 єврейських поселеннях на Голанських висотах мешкають близько 20 тисяч ізраїльтян.
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