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Трамп поддержал Навроцкого на выборах президента Польши 2025 года - Reuters

Киев • УНН

 • 4720 просмотра

Дональд Трамп встретился с Каролем Навроцким, кандидатом в президенты Польши от партии "Право и справедливость". Оппоненты Навроцкого раскритиковали встречу.

Трамп поддержал Навроцкого на выборах президента Польши 2025 года - Reuters

Президент США Дональд Трамп встретился с кандидатом в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Каролем Навроцким, что является знаком поддержки данной политической силы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как заявил Навроцкий в интервью польским СМИ, Трамп сказал ему, что он выиграет. Политик сказал, что воспринимает слова президента США как своеобразное пожелание успеха на предстоящих выборах, а также как осознание процессов, происходящих в Польше.

В то же время оппоненты Навроцкого критикуют встречу. Они заявляют, что польского президента будут выбирать поляки, а не Трамп и американцы.

В Польше сорвали украинский флаг во время митинга пророссийского политика: детали01.05.25, 11:26 • 8808 просмотров

Дополнение

Партия "Право и справедливость" является консервативной политической силой, основателем которой является Лех Качиньский, президент Польши, погибший в авиакатастрофе весной 2010 года под российским смоленском.

Сейчас лидером партии является Ярослав Качиньский, тоже политик и брат погибшего президента. 24 ноября 2024 года политсила объявила и поддержала Навроцкого как независимого кандидата на президентских выборах в Польше 2025 года.

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