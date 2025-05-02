Трамп поддержал Навроцкого на выборах президента Польши 2025 года - Reuters
Киев • УНН
Дональд Трамп встретился с Каролем Навроцким, кандидатом в президенты Польши от партии "Право и справедливость". Оппоненты Навроцкого раскритиковали встречу.
Президент США Дональд Трамп встретился с кандидатом в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Каролем Навроцким, что является знаком поддержки данной политической силы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Как заявил Навроцкий в интервью польским СМИ, Трамп сказал ему, что он выиграет. Политик сказал, что воспринимает слова президента США как своеобразное пожелание успеха на предстоящих выборах, а также как осознание процессов, происходящих в Польше.
В то же время оппоненты Навроцкого критикуют встречу. Они заявляют, что польского президента будут выбирать поляки, а не Трамп и американцы.
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Дополнение
Партия "Право и справедливость" является консервативной политической силой, основателем которой является Лех Качиньский, президент Польши, погибший в авиакатастрофе весной 2010 года под российским смоленском.
Сейчас лидером партии является Ярослав Качиньский, тоже политик и брат погибшего президента. 24 ноября 2024 года политсила объявила и поддержала Навроцкого как независимого кандидата на президентских выборах в Польше 2025 года.
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