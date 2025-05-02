Трамп підтримав Навроцького на виборах президента Польщі 2025 року - Reuters

Президент США Дональд Трамп зустрівся з кандидатом у президенти Польщі від партії "Право і справедливість" Каролем Навроцьким, що є знаком підтримки даної політичної сили. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Як заявив Навроцький в інтерв’ю польським ЗМІ, Трамп сказав йому, що він виграє. Політик сказав, що сприймає слова президента США як своєрідне побажання успіху на майбутніх виборах, а також як усвідомлення процесів, які відбуваються у Польщі.

Водночас опоненти Навроцького критикують зустріч. Вони заявляють, що польського президента обиратимуть поляки, а не Трамп і американці.

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Доповнення

Партія "Право і справедливість" є консервативною політичною силою, засновником якої є Лех Качинський, президент Польщі, що загинув у авіакатастрофі навесні 2010 року під російським смоленськом.

Зараз лідером партії є Ярослав Качинський, теж політик і брат загиблого президента. 24 листопада 2024 року політсила оголосила й підтримала Навроцького як незалежного кандидата на президентських виборах у Польщі 2025 року.

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