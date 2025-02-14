Трамп объяснил, почему сначала поговорил с Путиным, а потом с Зеленским

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему сперва провел телефонный разговор с президентом рф Владимиром Путиным, а затем с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Индии Наренда Моди, пишет УНН.

Детали

Кто-то сказал, что я сначала должен был позвонить Зеленскому. Я так не думаю. Мы должны выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение или нет. Я знаю, что Зеленский хочет заключить сделку. Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку. Я знаю, президент Зеленский хочет заключить сделку, и я также чувствую, что знаю, что президент Путин хочет заключить сделку