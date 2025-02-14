Трамп объяснил, почему сначала поговорил с Путиным, а потом с Зеленским
Киев • УНН
Президент США объяснил последовательность своих переговоров с лидерами Украины и РФ. Трамп хотел узнать о готовности обеих сторон к заключению соглашения перед обсуждением деталей.
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему сперва провел телефонный разговор с президентом рф Владимиром Путиным, а затем с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Индии Наренда Моди, пишет УНН.
Детали
Кто-то сказал, что я сначала должен был позвонить Зеленскому. Я так не думаю. Мы должны выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение или нет. Я знаю, что Зеленский хочет заключить сделку. Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку. Я знаю, президент Зеленский хочет заключить сделку, и я также чувствую, что знаю, что президент Путин хочет заключить сделку
Также он добавил, что ему важно было знать, что Путин готов составить соглашение, чтобы в дальнейшем обсуждать подробности достижения мира.
Я хотел знать это до того, как начну обсуждать подробности. Но встреча и разговор, а также встреча со Стивом (Стивен Чарльз Уиткофф - американский миллиардер, инвестор и застройщик. Спецпосланник Трампа - ред) в Москве была очень успешной, и мой телефонный разговор с ним был очень успешным
Напомним
Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящие переговоры Украины и России, которые могут состояться на следующей неделе в Судовской Аравии. Однако формат и повестка дня этой встречи остаются неопределенными.