Трамп пояснив, чому спершу поговорив із путіним, а потім із Зеленським
Київ • УНН
Президент США пояснив послідовність своїх переговорів з лідерами України та рф. Трамп хотів дізнатися про готовність обох сторін до укладання угоди перед обговоренням деталей.
Президент США Дональд Трамп пояснив, чому спершу провів телефонну розмову з президентом рф володимиром путіним, а потім з Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив під час зустрічі з премʼєр-міністром Індії Наренда Моді, пише УНН.
Деталі
Хтось сказав, що я спочатку мав зателефонувати Зеленському. Я так не думаю. Ми маємо зʼясувати, чи хоче Росія укласти угоду, чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду. Але тепер я знаю, що Росія хоче укласти угоду. Я знаю, президент Зеленський хоче укласти угоду, і я також відчуваю, що знаю, що президент путін хоче укласти угоду
Також він додав, що йому важливо було знати, що путін готовий скласти угоду, аби в подальшому обговорювати подробиці досягнення миру.
Я хотів знати це до того, як почну обговорювати подробиці. Але зустріч і розмова, а також зустріч зі Стівом (Стівен Чарльз Віткофф – американськиий мільярдер, інвестор та забудовник. Спецпосланець Трампа - ред) у москві була дуже успішною, і моя телефонна розмова з ним була дуже успішною
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп анонсував майбутні переговори України та росії, які можуть відбутися наступного тижня у Судівській Аравії.Проте формат та порядок денний цієї зустрічі залишаються невизначеними.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп анонсував майбутні переговори України та росії, які можуть відбутися наступного тижня у Судівській Аравії. Проте формат та порядок денний цієї зустрічі залишаються невизначеними.