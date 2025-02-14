Трамп пояснив, чому спершу поговорив із путіним, а потім із Зеленським

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому спершу провів телефонну розмову з президентом рф володимиром путіним, а потім з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив під час зустрічі з премʼєр-міністром Індії Наренда Моді, пише УНН.

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Хтось сказав, що я спочатку мав зателефонувати Зеленському. Я так не думаю. Ми маємо зʼясувати, чи хоче Росія укласти угоду, чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду. Але тепер я знаю, що Росія хоче укласти угоду. Я знаю, президент Зеленський хоче укласти угоду, і я також відчуваю, що знаю, що президент путін хоче укласти угоду