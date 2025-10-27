Трамп обещает «очень быстро» разрешить кризис между Афганистаном и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень быстро" решит кризис между Афганистаном и Пакистаном, тогда как мирные переговоры между враждующими соседями продолжаются уже второй день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Издание указывает, что глава Белого дома сделал это заявление во время церемонии подписания мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей, добавив, что лидеры Пакистана являются "замечательными людьми".

Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали переговоры. Но я решу этот вопрос очень быстро - сказал Трамп.

Конфликт между Пакистаном и Афганистаном

Страны вовлечены в ожесточенный конфликт по безопасности, причем каждая сторона заявляет, что реагирует на агрессию со стороны другой во время столкновений в начале этого месяца.

Это были самые смертоносные бои между ними за несколько лет, что ознаменовало низкую точку в отношениях, а также вызвало тревогу в регионе, где вооруженные группы, такие как Аль-Каида, пытаются возродиться.

Пакистан обвиняет Афганистан в том, что он закрывает глаза на боевиков, которые пересекают границу для нападений. Лидеры Талибана обвинения отвергают.

Второй раунд переговоров между сторонами начался в субботу в Стамбуле и имеет целью превращение хрупкого прекращения огня, достигнутого в начале этого месяца в Дохе, в прочную основу для мира и безопасности границ.

Напомним

18 октября Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня во время переговоров в столице Катара Дохе.

