Трамп обещает «очень быстро» разрешить кризис между Афганистаном и Пакистаном

$41.900.00
48.550.00
ukenru
26 октября, 18:56 • 17262 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября, 15:25 • 33832 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 33971 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 32568 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 37168 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 24327 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 20517 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 45552 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14803 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 14231 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.3м/с
84%
740мм
Популярные новости
Зеленский опроверг фейк РФ об окружении 5 тысяч военных ВСУ на Купянском и Покровском направлениях26 октября, 20:01 • 12489 просмотра
Лавров: Разговор с Рубио прошел действительно хорошо, поскольку США по итогам не увидели необходимости в личной встрече26 октября, 20:23 • 11755 просмотра
"Он российский пропагандист": Бессент жестко раскритиковал главного переговорщика путина дмитриева23:33 • 11917 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto00:06 • 4556 просмотра
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist02:14 • 9748 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 45561 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 75116 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 98227 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 81533 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 101551 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Блогеры
Хавьер Милей
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Сумы
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto00:06 • 4704 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 44666 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 51843 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 51802 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 52221 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300
Фильм

Трамп обещает «очень быстро» разрешить кризис между Афганистаном и Пакистаном

Киев • УНН

 • 2762 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень быстро» разрешит кризис между Афганистаном и Пакистаном. Это заявление прозвучало во время второго дня мирных переговоров между враждующими странами.

Трамп обещает «очень быстро» разрешить кризис между Афганистаном и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень быстро" решит кризис между Афганистаном и Пакистаном, тогда как мирные переговоры между враждующими соседями продолжаются уже второй день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Издание указывает, что глава Белого дома сделал это заявление во время церемонии подписания мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей, добавив, что лидеры Пакистана являются "замечательными людьми".

Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали переговоры. Но я решу этот вопрос очень быстро

- сказал Трамп.

Конфликт между Пакистаном и Афганистаном

Страны вовлечены в ожесточенный конфликт по безопасности, причем каждая сторона заявляет, что реагирует на агрессию со стороны другой во время столкновений в начале этого месяца.

Это были самые смертоносные бои между ними за несколько лет, что ознаменовало низкую точку в отношениях, а также вызвало тревогу в регионе, где вооруженные группы, такие как Аль-Каида, пытаются возродиться.

Пакистан обвиняет Афганистан в том, что он закрывает глаза на боевиков, которые пересекают границу для нападений. Лидеры Талибана обвинения отвергают.

Второй раунд переговоров между сторонами начался в субботу в Стамбуле и имеет целью превращение хрупкого прекращения огня, достигнутого в начале этого месяца в Дохе, в прочную основу для мира и безопасности границ.

Напомним

18 октября Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня во время переговоров в столице Катара Дохе.

Бои между Афганистаном и Пакистаном: по Кабулу нанесены авиаудары - AP15.10.25, 15:24 • 3068 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Афганистан
Дональд Трамп
Пакистан