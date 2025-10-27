Трамп обіцяє "дуже швидко" вирішити кризу між Афганістаном і Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже швидко" вирішить кризу між Афганістаном та Пакистаном, тоді як мирні переговори між ворогуючими сусідами тривають уже другий день. Про це повідомляє УНН із посиланням на АР.

Деталі

Видання вказує, що глава Білого дому зробив цю заяву під час церемонії підписання мирної угоди між Таїландом і Камбоджею, додавши, що лідери Пакистану є "чудовими людьми".

Я чув, що Пакистан та Афганістан почали переговори. Але я вирішу це питання дуже швидко - сказав Трамп.

Конфлікт між Пакистаном та Афганістаном

Країни втягнуті в запеклий конфлікт щодо безпеки, причому кожна сторона заявляє, що реагує на агресію з боку іншої під час зіткнень на початку цього місяця.

Це були найсмертоносніші бої між ними за кілька років, що ознаменувало низьку точку у відносинах, а також викликало тривогу в регіоні, де збройні групи, такі як Аль-Каїда, намагаються відродитися.

Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що він закриває очі на бойовиків, які перетинають кордон для нападів. Лідери Талібану звинувачення відкидають.

Другий раунд переговорів між сторонами розпочався в суботу у Стамбулі і має на меті перетворення крихкого припинення вогню, досягнутого на початку цього місяця в Досі, на міцну основу для миру та безпеки кордонів.

Нагадаємо

18 жовтня Афганістан і Пакистан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів у столиці Катару Досі.

