26 жовтня, 18:56
Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
26 жовтня, 15:25 • 36815 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 36001 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 34378 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 38495 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 24749 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 20825 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 47186 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 14871 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 14284 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Трамп обіцяє "дуже швидко" вирішити кризу між Афганістаном і Пакистаном

Київ • УНН

 3194 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже швидко" вирішить кризу між Афганістаном і Пакистаном. Ця заява прозвучала під час другого дня мирних переговорів між ворогуючими країнами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже швидко" вирішить кризу між Афганістаном та Пакистаном, тоді як мирні переговори між ворогуючими сусідами тривають уже другий день. Про це повідомляє УНН із посиланням на АР.

Деталі

Видання вказує, що глава Білого дому зробив цю заяву під час церемонії підписання мирної угоди між Таїландом і Камбоджею, додавши, що лідери Пакистану є "чудовими людьми".

Я чув, що Пакистан та Афганістан почали переговори. Але я вирішу це питання дуже швидко

- сказав Трамп.

Конфлікт між Пакистаном та Афганістаном

Країни втягнуті в запеклий конфлікт щодо безпеки, причому кожна сторона заявляє, що реагує на агресію з боку іншої під час зіткнень на початку цього місяця.

Це були найсмертоносніші бої між ними за кілька років, що ознаменувало низьку точку у відносинах, а також викликало тривогу в регіоні, де збройні групи, такі як Аль-Каїда, намагаються відродитися.

Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що він закриває очі на бойовиків, які перетинають кордон для нападів. Лідери Талібану звинувачення відкидають.

Другий раунд переговорів між сторонами розпочався в суботу у Стамбулі і має на меті перетворення крихкого припинення вогню, досягнутого на початку цього місяця в Досі, на міцну основу для миру та безпеки кордонів.

Нагадаємо

18 жовтня Афганістан і Пакистан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів у столиці Катару Досі.

