Трамп "не желает тратить время зря" на прекращение российско-украинской войны: детали

$41.450.06
48.440.21
ukru
20:15 • 6948 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 10628 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 10630 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 15200 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 89174 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 139683 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80616 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 134420 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55393 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80974 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0.7м/с
73%
754мм
Популярные новости
С таким количеством "идти" на какую-то европейскую страну: на Покровском направлении находится более 100 тысяч военных рф15 августа, 13:19 • 9542 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto15 августа, 13:34 • 31268 просмотра
Самолет путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в АнкориджеPhoto15 августа, 15:36 • 13068 просмотра
Трамп "будет недоволен", если перемирие не будет достигнуто сегодня15 августа, 16:49 • 9200 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске18:39 • 12084 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 139677 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 127360 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 134417 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 154460 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 240813 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Актуальные места
Аляска
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Покровск
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 99364 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 181911 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 128793 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 144057 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 190811 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Lockheed Martin F-22 Raptor
Нью-Йорк Таймс
Нефть
Northrop Grumman B-2 Spirit

Трамп "не желает тратить время зря" на прекращение российско-украинской войны: детали

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Дональд Трамп заявил, что «не будет рад», если встреча не завершится прекращением огня.

Трамп "не желает тратить время зря" на прекращение российско-украинской войны: детали

Президент США Дональд Трамп "не намерен тратить время зря" в вопросе прекращения российско-украинской войны. Он добавил, что хочет провести еще одну встречу с путиным, сообщил он в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

Перед встречей с российским диктатором на Аляске Трамп заявил, что "не будет рад", если встреча не завершится прекращением огня. Что касается второй встречи с путиным - то он заявил, что не исключает присутствия на мероприятии и президента Украины Владимира Зеленского.

Не мне вести переговоры по Украине, но я, безусловно, могу подготовить почву для переговоров по этому вопросу... У меня нет намерения тратить время зря. Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но, знаете, меня постоянно отвлекают

- заявил Трамп.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным в узком составе на Аляске закончились.

Также УНН сообщал, что Трамп и путин вышли на совместную пресс-конференцию по результатам саммита на Аляске.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина