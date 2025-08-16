Трамп "не желает тратить время зря" на прекращение российско-украинской войны: детали

Президент США Дональд Трамп "не намерен тратить время зря" в вопросе прекращения российско-украинской войны. Он добавил, что хочет провести еще одну встречу с путиным, сообщил он в интервью Fox News, передает УНН.

Перед встречей с российским диктатором на Аляске Трамп заявил, что "не будет рад", если встреча не завершится прекращением огня. Что касается второй встречи с путиным - то он заявил, что не исключает присутствия на мероприятии и президента Украины Владимира Зеленского.

Не мне вести переговоры по Украине, но я, безусловно, могу подготовить почву для переговоров по этому вопросу... У меня нет намерения тратить время зря. Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но, знаете, меня постоянно отвлекают - заявил Трамп.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным в узком составе на Аляске закончились.

Также УНН сообщал, что Трамп и путин вышли на совместную пресс-конференцию по результатам саммита на Аляске.