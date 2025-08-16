$41.450.06
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 10716 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 10682 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 15243 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 89219 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 139729 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80631 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134444 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55397 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80983 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Трамп "не бажає витрачати даремно час" на припинення російсько-української війни: деталі

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Дональд Трамп заявив, що "не буде радим", якщо зустріч не завершиться припиненням вогню.

Трамп "не бажає витрачати даремно час" на припинення російсько-української війни: деталі

Президент США Дональд Трамп "не має наміру витрачати час даремно" у питанні припинення російсько-української війни. Він додав, що хоче провести ще одну зустріч з путіним, повідомив він у інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

Перед зустріччю з російським диктатором на Алясці Трамп заявив, що "не буде радим", якщо зустріч не завершиться припиненням вогню. Щодо другої зустрічі з путіним - то він заявив, що не виключає присутності на заході і президента України Володимира Зеленського.

Не мені вести переговори щодо України, але я, безумовно, можу підготувати ґрунт для переговорів з цього питання... У мене нема наміру витрачати час даремно. Я хотів би зосередитися на нашій країні, але, знаєте, мене постійно відволікають

- заявив Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що перемовини між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним у вузькому складі на Алясці закінчилися.

Також УНН повідомляв, що Трамп і путін вийшли на спільну пресконференцію за результатами саміту на Алясці.

Євген Устименко

