Трамп "не бажає витрачати даремно час" на припинення російсько-української війни: деталі

Президент США Дональд Трамп "не має наміру витрачати час даремно" у питанні припинення російсько-української війни. Він додав, що хоче провести ще одну зустріч з путіним, повідомив він у інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

Перед зустріччю з російським диктатором на Алясці Трамп заявив, що "не буде радим", якщо зустріч не завершиться припиненням вогню. Щодо другої зустрічі з путіним - то він заявив, що не виключає присутності на заході і президента України Володимира Зеленського.

Не мені вести переговори щодо України, але я, безумовно, можу підготувати ґрунт для переговорів з цього питання... У мене нема наміру витрачати час даремно. Я хотів би зосередитися на нашій країні, але, знаєте, мене постійно відволікають - заявив Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що перемовини між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним у вузькому складі на Алясці закінчилися.

Також УНН повідомляв, що Трамп і путін вийшли на спільну пресконференцію за результатами саміту на Алясці.