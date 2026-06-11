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Трамп не посетит первый матч США на ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Дональд Трамп пропустит матч США против Парагвая на ЧМ-2026 в Лос-Анджелесе. Американскую делегацию вместо него возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Трамп не посетит первый матч США на ЧМ-2026

Президент Дональд Трамп не посетит первый матч Чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, между сборными США и Парагвая в пятницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных людей, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, отсутствие Трампа является заметным, поскольку США являются соорганизатором Чемпионата мира по футболу — одного из крупнейших спортивных событий в мире. В то же время президент Парагвая Сантьяго Пенья в среду объявил, что посетит матч в Калифорнии.

Вместо этого официальную делегацию США на матч возглавит государственный секретарь Марко Рубио, сообщил Государственный департамент США.

Решение принято на фоне того, что администрация сталкивается с рядом дипломатических и организационных вызовов, связанных с турниром, в частности с визовыми вопросами для некоторых стран-участниц и делегаций.

Трамп неоднократно подчеркивал значение Чемпионата мира и Олимпийских игр 2028 года, которые также пройдут в Лос-Анджелесе, называя их ключевыми международными событиями во время его президентства и возможностью продемонстрировать силу США.

Офис Пеньи сообщил, что он прибудет в Лос-Анджелес в четверг с четырехдневным визитом, который будет включать посещение матча в пятницу.

Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнир10.06.26, 17:46 • 33423 просмотра

Ольга Розгон

СпортПолитика
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Парагвай
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Соединённые Штаты
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