Трамп не посетит первый матч США на ЧМ-2026
Киев • УНН
Дональд Трамп пропустит матч США против Парагвая на ЧМ-2026 в Лос-Анджелесе. Американскую делегацию вместо него возглавит госсекретарь Марко Рубио.
Президент Дональд Трамп не посетит первый матч Чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, между сборными США и Парагвая в пятницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных людей, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, отсутствие Трампа является заметным, поскольку США являются соорганизатором Чемпионата мира по футболу — одного из крупнейших спортивных событий в мире. В то же время президент Парагвая Сантьяго Пенья в среду объявил, что посетит матч в Калифорнии.
Вместо этого официальную делегацию США на матч возглавит государственный секретарь Марко Рубио, сообщил Государственный департамент США.
Решение принято на фоне того, что администрация сталкивается с рядом дипломатических и организационных вызовов, связанных с турниром, в частности с визовыми вопросами для некоторых стран-участниц и делегаций.
Трамп неоднократно подчеркивал значение Чемпионата мира и Олимпийских игр 2028 года, которые также пройдут в Лос-Анджелесе, называя их ключевыми международными событиями во время его президентства и возможностью продемонстрировать силу США.
Офис Пеньи сообщил, что он прибудет в Лос-Анджелес в четверг с четырехдневным визитом, который будет включать посещение матча в пятницу.
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