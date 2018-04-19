Трамп назвал условия для введения новых антироссийских санкций

“Мы введем санкции как только они (россияне) действительно этого заслужат”, — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Также хозяин Белого дома сказал, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем американская администрация. “Не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп”, — подчеркнул президент.

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При этом Трамп добавил, что было бы неплохо наладить отношения с Россией. “Если бы мы нашли общий язык с Китаем, если бы отыскали общий язык с Россией, если бы нашли общий язык с Японией и другими странами — это хорошо, а не плохо”, — отметил американский лидер.

Также Трамп во время встречи рассказал о суровом столкновении между американцами и россиянами в Сирии. “У нас была очень суровая схватка в Сирии. Месяц назад произошла схватка между американскими солдатами и российскими. Тогда много людей погибло, и это очень печально”, — сказал он.

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Напомним, американским авторитетным изданием The Wall Street Journal опубликован материал в котором утверждается, что руководство Германии намерено в ближайшее время обратиться к американскому лидеру Дональда Трампа с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях против Российской Федерации.