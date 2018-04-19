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Трамп назвав умови для введення нових антиросійських санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Флориді заявив, що Вашингтон накладе нові санкції проти Росії, “коли вона їх заслужить”. Пряма трансляція переговорів американського лідера і японського прем’єр-міністра велася на сайті Білого дому, передає УНН.

Трамп назвав умови для введення нових антиросійських санкцій

“Ми введемо санкції як тільки вони (росіяни) дійсно цього заслуговують”, — сказав Трамп, відповідаючи на питання журналістів. Також господар Білого дому сказав, що ніхто не займає більш жорстку позицію щодо Росії, ніж американська адміністрація. “Не було нікого більш жорсткого щодо Росії, ніж президент Дональд Трамп”, — підкреслив президент.

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При цьому Трамп додав, що було б непогано налагодити відносини з Росією. “Якби ми порозумілися з Китаєм, якби порозумілися з Росією, якби порозумілися з Японією та іншими країнами — це добре, а не погано”, — зазначив американський лідер.

Також Трамп під час зустрічі розповів про сувору сутичку між американцями і росіянами в Сирії. “У нас була дуже сувора сутичка в Сирії. Місяць тому сутичка між американськими солдатами і російськими. Тоді багато людей загинуло, і це дуже сумно”, — сказав він.

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Нагадаємо, американським авторитетним виданням The Wall Street Journal опубліковано матеріал у якому стверджується, що керівництво Німеччини має намір найближчим часом звернутися до американського лідера Дональда Трампа з проханням звільнити німецький бізнес від участі в нових санкціях проти Російської Федерації.

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