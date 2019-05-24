Трамп назвал Huawei очень опасной компанией и предложил включить ее в соглашение с КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп предположил, что внесение его администрацией в черный список китайского телекоммуникационного гиганта Huawei может стать разменной монетой в торговых переговорах с Китаем, сообщает Politico, информирует УНН.
После предупреждения о том, что “Huawei является чем-то очень опасным” с “точки зрения безопасности” и “военной точки зрения”, Трамп, по данным издания, сказал, что Huawei, “возможно, будет включена в торговую сделку” с Китаем. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.
“Если мы заключим соглашение, я могу представить, что Huawei в некоторой форме или в некоторой части будет включена в сделку”, — заявил американский лидер.
На прошлой неделе в черный список Huawei поместило Министерство торговли США. Компании из этого перечня власти Соединенных Штатов, по данным Reuters, считают замешанными в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой страны.
Такое решение американский Минторг приняло после того, как Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. Соответствующий указ, поясняла газета The Washington Post, содержит пункт о возможности блокировать транзакции между американскими и иностранными компаниями.
Как отмечал УНН, американский стартап обвинил члена руководства Huawei в краже коммерческой тайны.