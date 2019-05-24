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Трамп назвал Huawei очень опасной компанией и предложил включить ее в соглашение с КНР

Трамп назвал Huawei очень опасной компанией и предложил включить ее в соглашение с КНР

Киев  •  УНН

 • 7780 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп предположил, что внесение его администрацией в черный список китайского телекоммуникационного гиганта Huawei может стать разменной монетой в торговых переговорах с Китаем, сообщает Politico, информирует УНН.

После предупреждения о том, что “Huawei является чем-то очень опасным” с “точки зрения безопасности” и “военной точки зрения”, Трамп, по данным издания, сказал, что Huawei, “возможно, будет включена в торговую сделку” с Китаем. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

“Если мы заключим соглашение, я могу представить, что Huawei в некоторой форме или в некоторой части будет включена в сделку”, — заявил американский лидер.

На прошлой неделе в черный список Huawei поместило Министерство торговли США. Компании из этого перечня власти Соединенных Штатов, по данным Reuters, считают замешанными в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой страны.

Такое решение американский Минторг приняло после того, как Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. Соответствующий указ, поясняла газета The Washington Post, содержит пункт о возможности блокировать транзакции между американскими и иностранными компаниями.

Как отмечал УНН, американский стартап обвинил члена руководства Huawei в краже коммерческой тайны.

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