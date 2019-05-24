Трамп назвав Huawei дуже небезпечною компанією і запропонував включити її в угоду з КНР

Після попередження про те, що “Huawei є чимось дуже небезпечним” з “точки зору безпеки” і “військової точки зору”, Трамп, за даними видання, сказав, що Huawei, “можливо, буде включена в торгову угоду” з Китаєм . Про це він заявив в ході спілкування з журналістами в Білому домі.

“Якщо ми укладемо угоду, я можу уявити, що Huawei в деякій формі або в деякій частині буде включена в угоду”, — заявив американський лідер.

Минулого тижня в чорний список Huawei помістило Міністерство торгівлі США. Компанії з цього переліку влади Сполучених Штатів, за даними Reuters, вважають причетними до діяльності, яка йде врозріз з нацбезпекою і зовнішньою політикою країни.

Таке рішення американський Мінторг прийняло після того, як Трамп ввів в США режим надзвичайної ситуації для захисту мереж зв’язку. Відповідний указ, пояснювала газета The Washington Post, містить пункт про можливість блокувати транзакції між американськими та іноземними компаніями.

Як зазначав УНН, американський стартап звинуватив члена керівництва Huawei у крадіжці комерційної таємниці.