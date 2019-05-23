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Американський стартап звинуватив члена керівництва Huawei у крадіжці комерційної таємниці

Американський стартап звинуватив члена керівництва Huawei у крадіжці комерційної таємниці

Київ • УНН

 • 11308 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Керівництво компанії-стартапу CNEX Labs звинуватило заступника голови ради директорів компанії Huawei Сюй Чжіцзюн в змові з метою вкрасти їхню комерційну таємницю. Про це повідомила в середу газета The Wall Street Journal, передає УНН.

За її даними, мова йде про розробки компанії, що стосуються технології зберігання даних на твердотільних носіях. Згідно зі звинуваченням, член керівництва Huawei в 2016-2017 роки намагався різними способами отримати контроль над даною технологією.

У тому числі він нібито таємно співпрацював з Сяменьскім університетом в провінції Фуцзянь на сході Китаю. Представники цього навчального закладу, як пише видання, зв’язалися в 2017 році з керівництвом CNEX з проханням надати їм електронний носій для наукових експериментів. Компанія пішла на це, заручившись з боку вузу зобов’язанням не розголошувати інформацію про пристрій.

Однак, як підкреслює The Wall Street Journal, представники університету, нібито перебували в змові з Huawei, розкрили компанії усі технологічні характеристики носія. В результаті, підкреслює газета, китайська компанія готується до випуску в цьому році на ринок пристрою, оснащеного технологією, скопійованої, на думку CNEX, з тієї, що була розроблена ними ще декілька років тому. Видання підкреслює, що адвокати Чжіцзюня визнають, що той був зацікавлений в технології CNEX, але заперечують при цьому, що вона була в будь-якому вигляді вкрадена.

Як стало відомо раніше, корпорація Panasonic зупиняє співпрацю з Huawei.

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