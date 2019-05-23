Американский стартап обвинил члена руководства Huawei в краже коммерческой тайны

По ее данным, речь идет о разработках компании, касающихся технологии хранения данных на твердотельных носителях. Согласно обвинению, член руководства Huawei в 2016-2017 годы пытался различными способами получить контроль над данной технологией.

В том числе он якобы тайно сотрудничал с Сямэньским университетом в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Представители этого учебного заведения, как пишет издание, связались в 2017 году с руководством CNEX с просьбой предоставить им электронный носитель для научных экспериментов. Компания пошла на это, заручившись со стороны вуза обязательством не разглашать информацию об устройстве.

Однако, как подчеркивает The Wall Street Journal, представители университета, якобы состоявшие в сговоре с Huawei, раскрыли компании все технологические характеристики носителя. В результате, подчеркивает газета, китайская компания готовится к выпуску в этом году на рынок устройства, оснащенного технологией, скопированной, по мнению CNEX, с той, что была разработана ими еще несколько лет назад. Издание подчеркивает, что адвокаты Чжицзюня признают, что тот был заинтересован в технологии CNEX, но отрицают при этом, что она была в каком-либо виде украдена.

Как стало известно ранее, корпорация Panasonic останавливает сотрудничество с Huawei.