19:08
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
18:46
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
16:59
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
15:26
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Трамп назвал Орбана "фантастическим" и "великолепным лидером"

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Президент США Дональд Трамп высоко оценил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его "фантастическим" и "великолепным лидером". Трамп также упомянул о своей поддержке Орбана на прошлых выборах, где тот победил с преимуществом в 28 пунктов.

Трамп назвал Орбана "фантастическим" и "великолепным лидером"

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "фантастическим" и "замечательным лидером", передает УНН.

Я звоню ему (Орбану - ред.). Знаете, я немного акцентирую на этом. Вы фантастические. Хорошо. Я знаю, что многие люди не согласны со мной, но я единственный, кто имеет значение, что я получаю. Вы фантастический. Он замечательный лидер. Я поддержал его на последних выборах. Он выиграл с преимуществом в 28 пунктов. Так что на этот раз вы достигнете еще лучших результатов. Если будут еще выборы, вы достигнете замечательных результатов, и мы это ценим. Мы на 100% поддерживаем вас, это важно 

- сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп похвалил премьер-министра Италии Джорджу Мелони за хорошую внешность во время общего фото после соглашения по Газе.

Павел Башинский

