Трамп назвав Орбана "фантастичним" та "чудовим лідером"

Президент США Дональд Трамп назвав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "фантастичним" та "чудовим лідером", передає УНН.

Я дзвоню йому (Орбану - ред.). Знаєте, я трохи наголошую на цьому. Ви фантастичні. Гаразд. Я знаю, що багато людей не погоджуються зі мною, але я єдиний, хто має значення, що я отримую. Ви фантастичний. Він чудовий лідер. Я підтримав його на останніх виборах. Він виграв з перевагою в 28 пунктів. Тож цього разу ви досягнете ще кращих результатів. Якщо будуть ще вибори, ви досягнете чудових результатів, і ми це цінуємо. Ми на 100% підтримуємо вас, це важливо