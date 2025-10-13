Трамп назвав Орбана "фантастичним" та "чудовим лідером"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп високо оцінив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, назвавши його "фантастичним" та "чудовим лідером". Трамп також згадав про свою підтримку Орбана на минулих виборах, де той переміг з перевагою у 28 пунктів.
Президент США Дональд Трамп назвав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "фантастичним" та "чудовим лідером", передає УНН.
Я дзвоню йому (Орбану - ред.). Знаєте, я трохи наголошую на цьому. Ви фантастичні. Гаразд. Я знаю, що багато людей не погоджуються зі мною, але я єдиний, хто має значення, що я отримую. Ви фантастичний. Він чудовий лідер. Я підтримав його на останніх виборах. Він виграв з перевагою в 28 пунктів. Тож цього разу ви досягнете ще кращих результатів. Якщо будуть ще вибори, ви досягнете чудових результатів, і ми це цінуємо. Ми на 100% підтримуємо вас, це важливо
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп похвалив прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні за гарну зовнішність час загального фото після угоди по Газі.