Трамп играет "решающую роль" в войне в Украине - генсек НАТО
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп может разрешить тупиковую ситуацию в войне. Лидеры обсудят усиление давления на путина для переговоров.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал интервью телеканалу Fox News накануне встречи президентов США и Украины в Белом доме и подчеркнул — Дональд Трамп играет "решающую роль" в войне в Украине, передает УНН.
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Рютте заявил, что Трамп "играет решающую роль" и может разрешить тупиковую ситуацию в войне в Украине.
Глава НАТО сказал, что оба лидера "непременно обсудят, что мы можем сделать совместно, чтобы оказывать большее давление на (президента россии владимира) путина, чтобы он сел за стол переговоров и положил конец этой кровавой бойне".
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