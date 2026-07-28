Трамп играет "решающую роль" в войне в Украине - генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал интервью телеканалу Fox News накануне встречи президентов США и Украины в Белом доме и подчеркнул — Дональд Трамп играет "решающую роль" в войне в Украине, передает УНН.

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Рютте заявил, что Трамп "играет решающую роль" и может разрешить тупиковую ситуацию в войне в Украине.

Глава НАТО сказал, что оба лидера "непременно обсудят, что мы можем сделать совместно, чтобы оказывать большее давление на (президента россии владимира) путина, чтобы он сел за стол переговоров и положил конец этой кровавой бойне".

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