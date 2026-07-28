Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает AP, автомобиль украинского лидера остановился на Вест-Экзекьютив-авеню, частной дороге на территории Белого дома. Зеленский вышел из черного внедорожника со стороны пассажирского сиденья и обошел его сзади, чтобы войти в Белый дом для встречи.

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