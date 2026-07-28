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Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом - СМИ

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Там должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает AP, автомобиль украинского лидера остановился на Вест-Экзекьютив-авеню, частной дороге на территории Белого дома. Зеленский вышел из черного внедорожника со стороны пассажирского сиденья и обошел его сзади, чтобы войти в Белый дом для встречи.

Зеленский возвращается в Овальный кабинет на фоне смещения позиции Трампа в сторону Украины - FT узнала об ожиданиях28.07.26, 14:09 • 25363 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты